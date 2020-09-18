"Челси" снова отправит Дзаппакосту в аренду
Защитник лондонского "Челси" Давиде Дзаппакоста сезон 2020/21 опять проведёт в другой команде.
Напомним, что в прошлой кампании 28-летний фулбек выступал за "Рому", однако из-за травмы сыграл только 9 матчей.
Теперь же, по данным журналиста Фабрицио Романо, футболист отправится в "Дженоа" до июня 2021 года.
Ожидается, что сегодня Дзаппакоста пройдёт медобследование в генуэзском клубе, после чего о сделке объявят официально.
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|27
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|3
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
|27
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|Бернли
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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