"Челси" снова отправит Дзаппакосту в аренду

Защитник лондонского "Челси" Давиде Дзаппакоста сезон 2020/21 опять проведёт в другой команде.

Напомним, что в прошлой кампании 28-летний фулбек выступал за "Рому", однако из-за травмы сыграл только 9 матчей.

Теперь же, по данным журналиста Фабрицио Романо, футболист отправится в "Дженоа" до июня 2021 года.

Ожидается, что сегодня Дзаппакоста пройдёт медобследование в генуэзском клубе, после чего о сделке объявят официально.

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