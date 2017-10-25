"Челси" снова переигрывает "Эвертон" и шагает в четвертьфинал Кубка лиги

В одном из центральных противостояний четвертого раунда Кубка английской лиги между собой встречались "Челси" и "Эвертон" на "Стэмфорд Бридж". Команды не так давно выясняли отношение во внутреннем первенстве и традиционно "ириски" не смогли ничего противопоставить более именитому лондонскому гранду. Так уж получается, что мерсисайдскому клубу очень тяжело даются выезды в западную часть столицы, где не в последний раз отпраздновали победу еще в 1994 году. Более того, ливерпульцы не очень любят сам турнир, в котором пока их лучшим достижением является выход в финал. Чего не скажешь о "аристократах", пять раз поднимавших над головой не такой статусный, как все остальные, но все же кубок.

"Эвертон" сейчас пребывает в очень сложном положении. Игра у команды не клеится, что сполна отобразилось на результатах команды. Как итог, текущее место в зоне вылета в Премьер-Лиге. Несколько дней назад руководство клуба приняло решение расстаться с главным тренером Рональдом Куманом. И пока замена не найдена "ирисками" с приставкой и.о. будет руководить человек из системы клуба Дэвид Ансуорт.

Антонио Конте прогнозируемо применил ротацию относительно стартового состава. Из основных игроков с первых минут появился только капитан команды Гари Кэхилл. В стане "скаузеров" также были определенные изменения: вышли малоопытные Кенни, Бенинджим и футболисты, не являющиеся основными, как-то Маккарти, Леннон и Миральяс. Обе команды очень спокойно начали поединок. Первая половина первого тайма прошла практически без голевых моментов. Но уже на 26-й минуте "пенсионеры" открыли счет. Не опекаемый никем Рюдигер мастерски расстрелял Пикфорда, замкнув подачу от Мусонды.

К сожалению, даже пропущенный мяч никак не встряхнул "Эвертон", ливерпульцы выглядели очень блекло. А под занавес первой 45-ти минутки "Челси" мог увеличить преимущество в счете, но Дзаппакоста послал сферу лишь с внешней стороны сетки. Перерыв пошел на пользу подопечным Ансуорта, потому как гости с началом второй половины встречи стали играть агрессивнее. Особенно великолепно мерсисайдцы смотрелись в первые 15 мину, когда свои суперголевые моменты не смогли использовать Руни и Леннон.

Напряжение росло с каждой последующей проведенной минутой матча. Каким-то чудом не смог забить на 78-й минуте Миши Батшуайи, вывалившись на свидание с Пикфордом. А уже через несколько мгновений хозяев выручила перекладина после классного выстрела Адемолы Лукмана. Все же последнее слово осталось за лондонцами. В компенсированное время Виллиан сам создал момент, который сам же результативно и завершил. Итак, "Челси" второй раз подряд обыгрывает "Эвертон" у себя дома и шагает в четвертьфинальную стадию Кубка лиги.

"Челси" – "Эвертон" – 2:0

Голы: Рюдигер, 26 – 1:0, Виллиан, 90+2 – 2:0

"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Ампаду, Дринкуотер (Фабрегас, 62), Кенеди, Виллиан, Мусонда (Педро, 70), Батшуайи (Мората, 85)

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Ягелка, Уильямс, Бэйнс, Дэвис, Бэнинджим, Маккарти (Калверт-Льюин, 64), Леннон (Лукман, 73), Миральяс, Руни (Ниассе, 81)

Богдан Архипенко

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