"Челси" снова поднял цену на Азара

1 Теги реал мадридчелсиэден азар

"Челси" снова поднял цену на АзараЛондонский "Челси" снова поднял цену на своего ведущего игрока линии атаки Эдена Азара, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "аристократы" опасаются потери 27-летнего вингера, на которого претендует мадридский "Реал". Поэтому в руководстве клуба приняли решение повторно увеличить стоимость бельгийца с 200 миллионов евро до 225-ти миллионов евро.

Напомним, три ведущих игрока "Реала" выступили против подписания Азара. | soccernews.ru

Комментарии
Андрей

он стоит того

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