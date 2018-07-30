"Челси" снова поднял цену на Азара

Лондонский "Челси" снова поднял цену на своего ведущего игрока линии атаки Эдена Азара, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "аристократы" опасаются потери 27-летнего вингера, на которого претендует мадридский "Реал". Поэтому в руководстве клуба приняли решение повторно увеличить стоимость бельгийца с 200 миллионов евро до 225-ти миллионов евро.

Напомним, три ведущих игрока "Реала" выступили против подписания Азара. | soccernews.ru