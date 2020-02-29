"Челси" снова потерял Абрахама

Нападающий лондонского "Челси" Тэмми Абрахам вновь выбыл из строя из-за травмы.

"Не знаю, когда он сможет вернуться на поле. У Абрахама травма лодыжки. Не могу назвать точный диагноз. У него там воспаление, поэтому периодически возникают болевые ощущения. Мы пытаемся решить эту проблему", - цитирует главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда The Sun.

Абрахам не играл с 1 февраля, а за последнюю неделю вышел на замену сразу в двух матчах, видимо усугубив повреждение.

В текущем сезоне 22-летний форвард провёл за "Челси" 34 матча, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.

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