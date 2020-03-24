"Челси" собирается переманить лидера "Вест Хэма"
Лондонский "Челси" нацелился на опорного полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, "синие" хотят заполучить перспективного хавбека грядущим летом.
В стане "пенсионеров" надеются, что в их пользу сыграет тот факт, что Райс является воспитанником "Челси".
В текущем сезоне 21-летний англичанин сыграл за "Вест Хэм" 30 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18