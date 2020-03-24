"Челси" собирается переманить лидера "Вест Хэма"

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"Челси" собирается переманить лидера "Вест Хэма"

Лондонский "Челси" нацелился на опорного полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "синие" хотят заполучить перспективного хавбека грядущим летом.

В стане "пенсионеров" надеются, что в их пользу сыграет тот факт, что Райс является воспитанником "Челси".

В текущем сезоне 21-летний англичанин сыграл за "Вест Хэм" 30 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

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