"Челси" собирается продать Дринкуотера

Хавбек "Челси" Дэниел Дринкуотер близок к уходу из клуба.

Как сообщает Mirror, новый наставник "синих" Маурицио Сарри не рассчитывает на игрока в предстоящем сезоне.

Напомним, что "Челси" приобрел Дринкуотера у "Лестера" прошлым летом за 40 миллионов евро.

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