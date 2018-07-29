"Челси" собирается продать Дринкуотера

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"Челси" собирается продать Дринкуотера

Хавбек "Челси" Дэниел Дринкуотер близок к уходу из клуба.

Как сообщает Mirror, новый наставник "синих" Маурицио Сарри не рассчитывает на игрока в предстоящем сезоне.

Напомним, что "Челси" приобрел Дринкуотера у "Лестера" прошлым летом за 40 миллионов евро.

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