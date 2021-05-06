"Челси" собирается продать одного из своих защитников

Теги челсимаркос алонсоэмерсон пальмери

"Челси" собирается продать одного из своих защитниковФото: Goal

"Челси" в летнее трансферное окно покинет один из защитников.

По сведениям Goal.com, клуб собирается продать Маркоса Алонсо или Эмерсона Пальмери.

Соглашение Алонсо с клубом действует до лета 2023 года, Эмерсона - до 2022 года с опцией продления.

В этом сезоне на счету Алонсо один гол в 15 играх. Эмерсон принял участие в 15 матчах и забил один гол.

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