"Челси" собирается продлить контракт с еще одним защитником

"Челси" намерен предложить новое соглашение защитнику Антонио Рюдигеру.

Как сообщает Daily Mail, по новому договору 25-летнему игроку будет значительно повышена заработная плата. Отметим, что сейчас зарплата Рюдигера составляет около 113 тысяч евро в неделю.

Нынешнее соглашение футболиста с "аристократами" рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне Рюдигер провел 11 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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