"Челси" собирается продлить контракт с еще одним защитником

Теги челсиантонио рюдигер

"Челси" собирается продлить контракт с еще одним защитником

"Челси" намерен предложить новое соглашение защитнику Антонио Рюдигеру.

Как сообщает Daily Mail, по новому договору 25-летнему игроку будет значительно повышена заработная плата. Отметим, что сейчас зарплата Рюдигера составляет около 113 тысяч евро в неделю.

Нынешнее соглашение футболиста с "аристократами" рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне Рюдигер провел 11 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Читайте также: Один из лидеров "Челси" продлил контракт с клубом. | http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ

Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов