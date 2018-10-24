"Челси" собирается продлить контракт с еще одним защитником
"Челси" намерен предложить новое соглашение защитнику Антонио Рюдигеру.
Как сообщает Daily Mail, по новому договору 25-летнему игроку будет значительно повышена заработная плата. Отметим, что сейчас зарплата Рюдигера составляет около 113 тысяч евро в неделю.
Нынешнее соглашение футболиста с "аристократами" рассчитано до лета 2021 года.
В этом сезоне Рюдигер провел 11 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.
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|Челси
|23
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|23
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Бернли
|23
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