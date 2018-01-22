"Челси" согласовал два трансфера

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"Челси" согласовал два трансфера

Лондонский "Челси" договорился о приобретении двух игроков "Ромы" - защитника Эмерсона дос Сантоса и форварда Эдина Джеко.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы согласовали сумму этих трансферов - 50 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

Сейчас "синие" и "волки" занимаются улаживанием последних деталей сделки. В то же время Эмерсон уже договорился с "Челси" об условиях личного контракта, а агент Джеко вылетел в Лондон, чтобы завершить соответствующие переговоры.

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