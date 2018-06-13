"Челси" согласовал контракт с потенциальным тренером

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"Челси" согласовал контракт с потенциальным тренером

Новым главным тренером "Челси" может стать Маурицио Сарри, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, лондонский клуб уже согласовал с итальянским специалистом условия личного контракта. Впрочем, теперь "аристократам" еще нужно убедить "Наполи" отпустить тренера бесплатно, без выплаты компенсации в размере восьми миллионов евро.

При этом, Сарри попросил "Челси" купить у "Наполи" защитником Эльсеида Хюсая и Рауля Альбиоля, а также нападающего Дриса Мертенса.

Напомним, что "Наполи" уже отстранил Сарри от работы и назначил на пост главного тренера Карло Анчелотти.

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