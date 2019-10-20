"Челси" согласовал новый контракт с Абрахамом

Лондонский "Челси" договорился о продлении контракта с нападающим Тэмми Абрахамом, сообщает журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

По его информации, стороны согласовали детали нового соглашения и в скором времени документы будут подписаны.

Напомним, что действующий договор игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. Скорее всего, он будет продлён до 2024 года.

22-летний Абрахам является воспитанником "Челси". В текущем сезоне форвард забил 9 голов в 13 матчах.

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