"Челси" согласовал новый контракт с Абрахамом
Лондонский "Челси" договорился о продлении контракта с нападающим Тэмми Абрахамом, сообщает журналист Sky Sport Фабрицио Романо.
По его информации, стороны согласовали детали нового соглашения и в скором времени документы будут подписаны.
Напомним, что действующий договор игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. Скорее всего, он будет продлён до 2024 года.
22-летний Абрахам является воспитанником "Челси". В текущем сезоне форвард забил 9 голов в 13 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
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|Манчестер Сити
|9
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|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
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|5
|Арсенал Лондон
|8
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|11
|Астон Вилла
|9
|11
|12
|Вулверхэмптон
|9
|11
|13
|Эвертон
|9
|10
|14
|Манчестер Юнайтед
|8
|9
|15
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4