"Челси" согласовал новый контракт с Абрахамом

Теги челситэмми абрахам

"Челси" согласовал новый контракт с Абрахамом

Лондонский "Челси" договорился о продлении контракта с нападающим Тэмми Абрахамом, сообщает журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

По его информации, стороны согласовали детали нового соглашения и в скором времени документы будут подписаны.

Напомним, что действующий договор игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. Скорее всего, он будет продлён до 2024 года.

22-летний Абрахам является воспитанником "Челси". В текущем сезоне форвард забил 9 голов в 13 матчах.

Не пропустите: "Ливерпуль" и "Челси" поспорят за хавбека "Борнмута". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гваридиола взял "Кристал Пэлэс" креативом и подстелил себе соломки перед матчем МЮ - "Ливерпуль"

Гваридиола взял "Кристал Пэлэс" креативом и подстелил себе соломки перед матчем МЮ - "Ливерпуль"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 9 19
3 Лестер Сити Лестер Сити 9 17
4 Челси Челси 9 17
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 9 14
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 9 12
8 Бернли Бернли 9 12
9 Борнмут Борнмут 9 12
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 9 12
11 Астон Вилла Астон Вилла 9 11
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 9 11
13 Эвертон Эвертон 9 10
14 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 8 9
15 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 9 9
17 Саутгемптон Саутгемптон 9 8
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 9 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 9 7
20 Уотфорд Уотфорд 9 4
Полная таблица

топ-5 тегов