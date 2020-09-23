"Челси" согласовал переход голкипера "Ренна" Менди

Лондонский "Челси" договорился с "Ренном" о трансфере вратаря Эдуарда Менди. Об этом сообщает Николо Скира.

В скором времени стороны заключат пятилетний контракт.

По данным источника, "Челси" заплатит за трансфер 25 миллионов евро, не считая бонусы. Сам футболист вчера, 22 сентября, прошел медобследование .

Менди выступает в "Ренне" с лета 2019 года. В минувшем розыгрыше голкипер в 33 матчах пропустил 31 гол.

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