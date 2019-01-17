"Челси" согласовал переход Игуаина

Лондонский "Челси" согласовал переход нападающего "Милана" Гонсало Игуаина, права на которого принадлежат "Ювентусу", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, речь идёт об аренде до конца текущего сезона с возможностью продления сделки ещё на один год.

Английский клуб не рискнул идти на полноценную покупку 31-летнего аргентинца, несмотря на просьбу главного тренера команды Маурицио Сарри.

Во сколько обойдётся "Челси" аренда форварда, пока неизвестно.

В этом сезоне Игуаин сыграл за "Милан" 22 матча, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

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