"Челси" согласовал с Конте сумму компенсации за расторжение контракта

Теги челсиантонио контемаурицио сарри

"Челси" согласовал с Конте сумму компенсации за расторжение контрактаЛондонский "Челси" согласовал со своим главным тренером Антонио Конте сумму компенсации за расторжение контракта с ним.

Так, по сведениям Daily Mail, расставание с итальянским специалистом и его ассистентами будет стоить "аристократам" 11 миллионов евро. Новым наставником клуба, как ожидается, станет Маурицио Сарри, последним клубом которого был "Наполи".

Напомним, Левандовски поставил условие "Челси". | soccernews.ru

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