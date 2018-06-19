"Челси" согласовал с Конте сумму компенсации за расторжение контракта

Лондонский "Челси" согласовал со своим главным тренером Антонио Конте сумму компенсации за расторжение контракта с ним.

Так, по сведениям Daily Mail, расставание с итальянским специалистом и его ассистентами будет стоить "аристократам" 11 миллионов евро. Новым наставником клуба, как ожидается, станет Маурицио Сарри, последним клубом которого был "Наполи".

Напомним, Левандовски поставил условие "Челси". | soccernews.ru