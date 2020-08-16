"Челси" согласовал с "Лестером" трансфер Чилуэлла за 72 млн евро

"Челси" в скором времени купит защитника "Лестера" Бена Чиллуэлла. Клубы согласовали трансфер футболиста за 72 миллиона евро, утверждает журналист Дерек О’Лири в твиттере.

По данным источника, завтра, 17 августа, 23-летний игрок должен пройти медосмотр в "Челси" и заключить контракт с клубом.

В минувшем сезоне Чилуэлл участвовал в 33 матчах во всех турнирах, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

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