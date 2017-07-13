"Челси" согласовал трансфер Бакайоко

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"Челси" согласовал трансфер Бакайоко

Хавбек "Монако" Тьемуэ Бакайоко в ближайшее время станет игроком "Челси", сообщает RMC Sport.

По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 22-летнего француза. Сумма сделки составит 45 миллионов евро.

Отмечается, что Бакайоко уже вылетел в Лондон для прохождения медобследования и подписания контракта. Ожидается, что "Челси" объявит о переходе в пятницу.

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