"Челси" согласовал трансфер Дзаппакосты

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"Челси" согласовал трансфер Дзаппакосты

Защитник "Торино" Давиде Дзаппакоста в ближайшее время станет игроком "Челси", сообщает The Daily Express.

По сведениям издания, лондонский клуб согласовал трансфер 25-летнего итальянца за 25 миллионов евро плюс бонусы. Вскоре "синие" объявят о трансфере официально.

Дзаппакоста выступает за "Торино" с 2015 года, сыграл 58 матчей и забил 2 гола.

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