"Челси" согласовал трансфер хавбека "Аякса"

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"Челси" согласовал трансфер хавбека "Аякса"

Хавбек "Аякса" Хаким Зиеш продолжит карьеру в "Челси".

По сведениям Voetbal International, "синие" договорились о летнем трансфере футболиста за 40-45 миллионов евро. Лондонский клуб пытался заполучить игрока в январе, однако "Аякс" отказал в трансфере.

Зиеш выступает за "Аякс" с 2016 года. В этом сезоне на его счету 9 голов и 19 ассистов в 29 играх.

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