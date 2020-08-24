"Челси" согласовал трансфер Кая Хаверца

Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц перейдет в "Челси", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, английский клуб заплатит за футболиста 80 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 20 миллионов евро за счет бонусов. Хавбек подпишет с "аристократами" контракт до лета 2025 года.

21-летний Хаверц является воспитанником "Байера". Всего за леверкузенский клуб он провел 150 матчей во всех турнирах, забил 46 голов и отдал 31 результативную передачу.

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