"Челси" согласовал трансфер нового основного вратаря

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"Челси" согласовал трансфер нового основного вратаря

Лондонский "Челси" договорился о переходе сенегальского вратаря "Ренна" Эдуара Менди, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, голкипер перейдет в английский клуб на следующей неделе. "Челси" заплатит за африканца около 20 миллионов евро.

Скорее всего, Менди сразу станет основным вратарем "Челси", так как главный тренер "аристократов" Фрэнк Лэмпард недоволен игрой испанца Кепы Аррисабалаги.

28-летний Менди выступает за "Ренн" с 2019 года. Всего он провел за клуб 34 матча во всех турнирах и пропустил 32 гола.

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