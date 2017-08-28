"Челси" согласовал условия трансфера своего очередного новичка

Лондонский "Челси" согласовал условия трансфера полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейда-Чемберлена, информирует Telegraph.

По сведениям издания, приобретение 24-летнего хавбека "канониров" обойдется "аристократам" в 38 миллионов евро. "Арсенал" был вынужден пойти на продажу своего игрока ввиду того, что тот отказывался продлевать свой контракт с клубом, срок действия которого истекает летом следующего года.

Напомним, до закрытия текущего трансферного окна "Челси" планирует подписать еще трех новичков. | soccernews.ru