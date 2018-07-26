"Челси" сообщил "Барселоне" о готовности снизить цену на Виллиана

Лондонский "Челси" сообщил каталонской "Барселоне" о готовности снизить цену на своего вингера Виллиана, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "аристократы" сообщили "сине-гранатовым" о своих намерениях после того, как узнали о том, что чемпион Испании готов переключить свое внимание с бразильца на Малкома из "Бордо".

Напомним, "Челси" оценивал Виллиана в 70-80 миллионов евро. В итоге "Барселона" подписала Малкома за 41 миллион евро.

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