"Челси" сообщил "Барселоне" о готовности снизить цену на Виллиана

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"Челси" сообщил "Барселоне" о готовности снизить цену на ВиллианаЛондонский "Челси" сообщил каталонской "Барселоне" о готовности снизить цену на своего вингера Виллиана, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "аристократы" сообщили "сине-гранатовым" о своих намерениях после того, как узнали о том, что чемпион Испании готов переключить свое внимание с бразильца на Малкома из "Бордо".

Напомним, "Челси" оценивал Виллиана в 70-80 миллионов евро. В итоге "Барселона" подписала Малкома за 41 миллион евро.

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Комментарии
Хрыстя Нырялду

балбесы, поезд ушёл! ЧУХ-ЧУХ-ЧУХ

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Kireman

Идут они на х.. теперь

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