"Челси" сообщил о смерти легенды клуба
"Челси" сообщил о смерти экс-голкипера клуба Питера Бонетти.
Англичанин умер в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.
Бонетти выступал за "Челси" с 1960 по 1975 год, а также с 1976 по 1979 год. За это время он провел 729 игр, что является вторым показателем в истории клуба.
Также Бонетти в 1966 году становился чемпионом мира в составе сборной Англии.
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|Команда
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|27
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|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18