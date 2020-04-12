"Челси" сообщил о смерти легенды клуба

"Челси" сообщил о смерти экс-голкипера клуба Питера Бонетти.

Англичанин умер в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

Бонетти выступал за "Челси" с 1960 по 1975 год, а также с 1976 по 1979 год. За это время он провел 729 игр, что является вторым показателем в истории клуба.

Также Бонетти в 1966 году становился чемпионом мира в составе сборной Англии.

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