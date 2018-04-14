"Челси" совершил камбэк в матче с "Саутгемптон", забив три мяча за восемь минут

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"Челси" совершил камбэк в матче с "Саутгемптон", забив три мяча за восемь минутВ матче 34-го тура английской Премьер-Лиги лондонский "Челси" в гостях одержал волевую победу над "Саутгемптоном".

"Саутгемптон" - "Челси" - 2:3

Голы: Тадич, 21 - 1:0, Беднарек, 60 - 2:0, Жиру, 70 - 2:1, Азар, 75 - 2:2, Жиру, 78 - 2:3.

"Саутгемптон": Макарти, Беднарек (Габбиадини, 90+2), Йосида, Худт, Соареш, Ромеу, Хейбьерг, Бертран, Уорд-Проуз (Остин, 79), Тадич (Симс, 83), Лонг.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Кристенсен, Дзаппакоста (Педро, 61), Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Азар (Мозес, 86), Мората (Жиру, 61).

Напомним, "Челси" при Конте добыл только одну победу в АПЛ, если уступал в счете к перерыву. | soccernews.ru

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