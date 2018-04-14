"Челси" совершил камбэк в матче с "Саутгемптон", забив три мяча за восемь минут
В матче 34-го тура английской Премьер-Лиги лондонский "Челси" в гостях одержал волевую победу над "Саутгемптоном".
"Саутгемптон" - "Челси" - 2:3
Голы: Тадич, 21 - 1:0, Беднарек, 60 - 2:0, Жиру, 70 - 2:1, Азар, 75 - 2:2, Жиру, 78 - 2:3.
"Саутгемптон": Макарти, Беднарек (Габбиадини, 90+2), Йосида, Худт, Соареш, Ромеу, Хейбьерг, Бертран, Уорд-Проуз (Остин, 79), Тадич (Симс, 83), Лонг.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Кристенсен, Дзаппакоста (Педро, 61), Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Азар (Мозес, 86), Мората (Жиру, 61).
Напомним, "Челси" при Конте добыл только одну победу в АПЛ, если уступал в счете к перерыву. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|34
|70
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|33
|60
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|33
|52
|8
|Лестер Сити
|33
|43
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|34
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|35
|14
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|34
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|33
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21