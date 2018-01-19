"Челси" советуют купить Жиру

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"Челси" советуют купить Жиру

Бывший игрок "Арсенала" Рэй Парлор советует "Челси" обратить внимание на форварда "канониров" Оливье Жиру, сообщает Sky Sports.

По его мнению, 31-летний француз может стать прекрасным дублёром для основного нападающего "синих" Альваро Мораты.

В этом сезоне Жиру сыграл за "Арсенал" 25 матчей и забил 7 голов.

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