"Челси" спас матч с "Вест Бромвичем", отыгравшись со счета 0:3

Теги челсивест бромвич альбион

"Челси" спас матч с "Вест Бромвичем", отыгравшись со счета 0:3

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Челси" сыграл вничью с "Вест Бромвичем" со счетом 3:3. По ходу встречи хозяева повели с разницей в три мяча благодаря дублю Каллума Робинсона и гола Кайла Бартли. "Аристократов" спасли от поражения Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои и Тэмми Абрахам.

"Челси" вышел на 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вест Бромвич" - на 16-й позиции.

"Вест Бромвич" Вест Бромвич - "Челси" Лондон - 3:3 (3:0)
Голы: Робинсон, 4 - 1:0, Робинсон, 25 - 2:0, Бартли, 27 - 3:0, Маунт, 55 - 3:1, Хадсон-Одои, 70 - 3:2, Абрахам, 90+3 - 3:3 

"Вест Бромвич: Джонстон, Бартли, О`Ши, Аджайи, Ферлонг, Ливермор, Диангана (Филлипс, 74), Матеус Перейра, Сойерс, Робинсон (Робсон-Кану, 66), Таунсенд.

"Челси": Кабальеро, Алонсо (Аспиликуэта, 46), Кристенсен, Тиаго Силва (Жиру, 73), Джеймс, Маунт, Канте, Хавертц, Ковачич (Хадсон-Одои, 46), Вернер, Абрахам.

Не пропустите: "Челси" готов отдать Кепу в аренду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба обошел легенду "Спартака" в списке лучших бомбардиров

Дзюба обошел легенду "Спартака" в списке лучших бомбардиров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов