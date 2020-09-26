"Челси" спас матч с "Вест Бромвичем", отыгравшись со счета 0:3
В матче 3-го тура чемпионата Англии "Челси" сыграл вничью с "Вест Бромвичем" со счетом 3:3. По ходу встречи хозяева повели с разницей в три мяча благодаря дублю Каллума Робинсона и гола Кайла Бартли. "Аристократов" спасли от поражения Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои и Тэмми Абрахам.
"Челси" вышел на 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вест Бромвич" - на 16-й позиции.
"Вест Бромвич" Вест Бромвич - "Челси" Лондон - 3:3 (3:0)
Голы: Робинсон, 4 - 1:0, Робинсон, 25 - 2:0, Бартли, 27 - 3:0, Маунт, 55 - 3:1, Хадсон-Одои, 70 - 3:2, Абрахам, 90+3 - 3:3
"Вест Бромвич: Джонстон, Бартли, О`Ши, Аджайи, Ферлонг, Ливермор, Диангана (Филлипс, 74), Матеус Перейра, Сойерс, Робинсон (Робсон-Кану, 66), Таунсенд.
"Челси": Кабальеро, Алонсо (Аспиликуэта, 46), Кристенсен, Тиаго Силва (Жиру, 73), Джеймс, Маунт, Канте, Хавертц, Ковачич (Хадсон-Одои, 46), Вернер, Абрахам.
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|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
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|27
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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