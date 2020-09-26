"Челси" спас матч с "Вест Бромвичем", отыгравшись со счета 0:3

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Челси" сыграл вничью с "Вест Бромвичем" со счетом 3:3. По ходу встречи хозяева повели с разницей в три мяча благодаря дублю Каллума Робинсона и гола Кайла Бартли. "Аристократов" спасли от поражения Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои и Тэмми Абрахам.

"Челси" вышел на 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вест Бромвич" - на 16-й позиции.

"Вест Бромвич" Вест Бромвич - "Челси" Лондон - 3:3 (3:0)

Голы: Робинсон, 4 - 1:0, Робинсон, 25 - 2:0, Бартли, 27 - 3:0, Маунт, 55 - 3:1, Хадсон-Одои, 70 - 3:2, Абрахам, 90+3 - 3:3

"Вест Бромвич: Джонстон, Бартли, О`Ши, Аджайи, Ферлонг, Ливермор, Диангана (Филлипс, 74), Матеус Перейра, Сойерс, Робинсон (Робсон-Кану, 66), Таунсенд.

"Челси": Кабальеро, Алонсо (Аспиликуэта, 46), Кристенсен, Тиаго Силва (Жиру, 73), Джеймс, Маунт, Канте, Хавертц, Ковачич (Хадсон-Одои, 46), Вернер, Абрахам.

Не пропустите: "Челси" готов отдать Кепу в аренду. | http://soccernews.ru