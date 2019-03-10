"Челси" спасся на 92-й минуте в матче АПЛ с "Вулверхэмптоном"
В матче 30-го тура чемпионата Англии "Челси" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" со счетом 1:1. Счёт в начале второго тайма открыл Рауль Хименес, но на 92-й минуте хозяев спас Эден Азар.
"Челси" остался на шестом месте в таблице АПЛ, "Вулверхэмптон" поднялся на седьмую позицию.
"Челси" – "Вулверхэмптон" - 1:1 (0:0)
Голы: Хименес, 56 - 0:1, Азар, 90+2 - 1:1
"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Эмерсон, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо (Виллиан, 72), Азар, Ковачич (Лофтус-Чик, 56), Педро (Хадсон-Одои, 61), Игуаин.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Боли, Коуди, Кастро, Моутинью, Саисс, Дендонкер, Рубен Невеш, Диогу Жота (Гиббс-Уайт, 82), Хименес.
Не пропустите: Полузащитник "Челси" сравнил свой клуб с "Барселоной". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Интер" без Икарди обыграл СПАЛ в Серии А
-
"Челси" спасся на 92-й минуте в матче АПЛ с "Вулверхэмптоном"
-
1
Экс-форвард "Реала" забил первый гол за последние полтора года
-
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата Голландии
-
"Зенит" одержал волевую победу над "Уфой" в РПЛ
-
1
Платини назвал негативные последствия от использования VAR
-
Глушаков не попал в основу "Спартака" в матче с "Динамо"
-
СМИ: Катар заплатил фантастическую сумму ФИФА, чтобы получить ЧМ-2022
-
Зимний новичок "Зенита" забил пятый гол в четырех матчах
-
1
Полузащитник "Ростова" сфотографировался с оскорбительным шарфом
-
"Ливерпуль" обыграл "Бернли" благодаря дублям Фирмино и Мане
-
"Болонья" - "Кальяри" - 2:0 (видеообзор матча)
-
"Болонья" обыграла "Кальяри" в матче 27-го тура чемпионата Италии (видео голов)
-
Мужики должны биться: тренер тульского "Арсенала" прокомментировал матч с "Ростовом"
-
"Сельта" - "Бетис" - 0:1 (видеообзор матча)
-
"Сельта" проиграла "Бетису" в домашнем матче Примеры (видео гола)
-
"Интер" - СПАЛ: видеотрансляция матча Серии А
-
"Ростов" и "Арсенал" разошлись миром в матче 19-го тура РПЛ
-
"Вальядолид" - "Реал": видеотрансляция матча Примеры
-
Нобоа в стартовом составе "Зенита" на матч с "Уфой" впервые за четыре месяца
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14