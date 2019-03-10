"Челси" спасся на 92-й минуте в матче АПЛ с "Вулверхэмптоном"

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"Челси" спасся на 92-й минуте в матче АПЛ с "Вулверхэмптоном"

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Челси" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" со счетом 1:1. Счёт в начале второго тайма открыл Рауль Хименес, но на 92-й минуте хозяев спас Эден Азар.

"Челси" остался на шестом месте в таблице АПЛ, "Вулверхэмптон" поднялся на седьмую позицию.

"Челси" – "Вулверхэмптон" - 1:1 (0:0)
Голы: Хименес, 56 - 0:1, Азар, 90+2 - 1:1

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Эмерсон, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо (Виллиан, 72), Азар, Ковачич (Лофтус-Чик, 56), Педро (Хадсон-Одои, 61), Игуаин.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Боли, Коуди, Кастро, Моутинью, Саисс, Дендонкер, Рубен Невеш, Диогу Жота (Гиббс-Уайт, 82), Хименес.

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