"Челси" сравнялся с "Манчестер Юнайтед" по числу евротрофеев. Больше только у одного английского клуба

Лондонский "Челси" выиграл шестой евротрофей, разгромив в финале Лиги Европы "Арсенал" со счётом 4:1.

Ранее "синие" дважды побеждали в Кубке обладателей кубков, по разу - в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.

По числу триумфов в еврокубковых соревнованиях "Челси" догнал "Манчестер Юнайтед".

А рекорд среди английских клубов принадлежит "Ливерпулю" - 11 титулов.

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