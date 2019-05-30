"Челси" сравнялся с "Манчестер Юнайтед" по числу евротрофеев. Больше только у одного английского клуба

Теги челсиарсенал лондонманчестер юнайтедливерпульстатистика

"Челси" сравнялся с "Манчестер Юнайтед" по числу евротрофеев. Больше только у одного английского клуба

Лондонский "Челси" выиграл шестой евротрофей, разгромив в финале Лиги Европы "Арсенал" со счётом 4:1.

Ранее "синие" дважды побеждали в Кубке обладателей кубков, по разу - в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.

По числу триумфов в еврокубковых соревнованиях "Челси" догнал "Манчестер Юнайтед".

А рекорд среди английских клубов принадлежит "Ливерпулю" - 11 титулов.

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