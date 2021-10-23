"Челси" стал автором уникального достижения в АПЛ

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Лондонский "Челси" обновил рекорд английской Премьер-лиги, сообщает Opta.

"Синие" сегодня на своём поле разгромили "Норвичи" со счётом 7:0 в рамках 9-го тура чемпионата Англии.

"Челси" в 18-й раз забил не менее шести голов в матче АПЛ. Это лучший результат в истории турнира.

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