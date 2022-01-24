"Челси" стал автором уникального достижения в АПЛ

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"Челси" стал автором уникального достижения в АПЛ

Фото твиттер "Челси"

"Челси" набрал 501 очко в лондонских дерби в рамках английской Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, "синие" стали первой командой, которой удалось подобное.

Для достижения соответствующего показателя "Челси" потребовалось 272 дерби.

Напомним, что в воскресенье подопечные Томаса Тухеля победили "Тоттенхэм" со счётом 2:0.

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