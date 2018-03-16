"Челси" стал еще одним претендентом на хавбека "Шахтера"

"Челси" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Шахтера" Бернарду, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен подписать футболиста летом, когда у него завершится контракт с "горняками". Также образом хавбек достанется "Челси" бесплатно.

Ранее сообщалось, что 25-летним Бернардом также интересуются "Интер", "Арсенал", "Ювентус" и "Севилья".

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