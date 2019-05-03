"Челси" стал рекордсменом Лиги Европы
"Челси" установил рекорд Лиги Европы благодаря гостевой ничьей с "Айнтрахтом" в первом матче 1/2 финала.
Как сообщает Opta, "синие" выдали самую длинную беспроигрышную серию в истории турнира. На сегодняшний день это 16 поединков без поражений.
Стоит отметить, что в расчёт взяты показатели, начиная с сезона 2009/10, когда Кубок УЕФА превратился в Лигу Европы.
Ответный матч между "Челси" и "Айнтрахтом" состоится 9 мая на "Стемфорд Бридж".
Не пропустите: "Челси" представил домашнюю форму на следующий сезон. | http://soccernews.ru
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