"Челси" стал рекордсменом Лиги Европы

"Челси" установил рекорд Лиги Европы благодаря гостевой ничьей с "Айнтрахтом" в первом матче 1/2 финала.

Как сообщает Opta, "синие" выдали самую длинную беспроигрышную серию в истории турнира. На сегодняшний день это 16 поединков без поражений.

Стоит отметить, что в расчёт взяты показатели, начиная с сезона 2009/10, когда Кубок УЕФА превратился в Лигу Европы.

Ответный матч между "Челси" и "Айнтрахтом" состоится 9 мая на "Стемфорд Бридж".

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