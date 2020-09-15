"Челси" стал третьим клубом, набравшим 2000 очков в АПЛ

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"Челси" стал третьим клубом, набравшим 2000 очков в АПЛ

Лондонский "Челси" благодаря гостевой победе над "Брайтоном" (3:1) достиг отметки в 2000 очков в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Sky Sports Statto, "синие" стали только третьей командой в истории АПЛ с таким результатом.

Раньше подобное удавалось лишь "Манчестер Юнайтед" (2234) и "Арсеналу" (2014).

В скором времени четвёртым клубом с 2000 очков в АПЛ может стать "Ливерпуль", у которого сейчас 1951 заработанный балл в лиге.

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