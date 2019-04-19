"Челси" стал вторым клубом АПЛ, забившим 100 голов в текущем сезоне

Лондонский "Челси" добрался до отметки в 100 забитых голов во всех турнирах текущего сезона.

Данный рубеж "синие" преодолели в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы против пражской "Славии" (4:3).

Как сообщает Opta, "Челси" стал второй командой из АПЛ, которой удалось это сделать. Первым клубом был "Манчестер Сити".

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