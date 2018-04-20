"Челси" становится первым финалистом Юношеской лиги УЕФА

В полуфинальном матче Юношеской лиги УЕФА "Челси" в серии пенальти взял верх над "Порту" и стал первым финалистом турнира.

"Челси U-19" - "Порту U-19" - 2:2, по пенальти - 5:4

Голы: Редан, 29 - 1:0, Диогу Кейруш, 40 - 1:1, Жоау Мариу, 80 - 1:2, Грант, 86 - 2:2.

"Челси U-19": Камминг, Чалоба, Грант, Джеймс, Стерлинг, Маккормик, Фамилио-Кастильо, Сент-Клэр, Галлахер (Лэмпти, 82), Хадсон-Одои, Редан (Браун, 69).

"Порту U-19": Диогу Мейрелеш, Педру Гомеш, Диогу Кейруш, Диогу Лейте, Диогу Бесса, Морету (Паулу Эштрела, 65), Руй Пиреш, Ирала (Малек, 90), Ромариу Баро, Ламба, Мади Кета (Жоау Мариу, 80).

Отметим, что в финале Юношеской лиги УЕФА "Челси" сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Барселона".

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