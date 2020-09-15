"Челси" стартовал с победы в АПЛ, обыграв "Брайтон"

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"Челси" стартовал с победы в АПЛ, обыграв "Брайтон"

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Челси" на выезде обыграл "Брайтон" со счетом 3:1. Победу "аристократам" принесли голы Жоржиньо, Риса Джеймса и Курта Зума. В составе хозяев отличился Леандро Троссард. 

"Брайтон" Брайтон – "Челси" Лондон - 1:3 (0:1)
Голы: Жоржиньо, 23 (с пенальти) - 0:1, Троссард, 54 - 1:1, Джеймс, 56 - 1:2, Зума, 66 - 1:3

"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Зума, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Хавертц, Лофтус-Чик (Баркли, 61), Маунт, Вернер.

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