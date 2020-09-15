"Челси" стартовал с победы в АПЛ, обыграв "Брайтон"
В матче 1-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Челси" на выезде обыграл "Брайтон" со счетом 3:1. Победу "аристократам" принесли голы Жоржиньо, Риса Джеймса и Курта Зума. В составе хозяев отличился Леандро Троссард.
"Брайтон" Брайтон – "Челси" Лондон - 1:3 (0:1)
Голы: Жоржиньо, 23 (с пенальти) - 0:1, Троссард, 54 - 1:1, Джеймс, 56 - 1:2, Зума, 66 - 1:3
"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Зума, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Хавертц, Лофтус-Чик (Баркли, 61), Маунт, Вернер.
Не пропустите: "Вулверхэмптон" стартовал с победы в Премьер-лиге. | http://soccernews.ru
главное
-
"Ростов" и "Локомотив" не выявили победителя
-
ПСЖ выступил с заявлением по поводу Неймара, который ударил соперника
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с ЦСКА
-
Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes
-
"Зенит" обыграл "Арсенал" и вышел на 1-е место в РПЛ
Лента новостей
-
54-летний футболист возобновил карьеру спустя 24 года
-
"Челси" стартовал с победы в АПЛ, обыграв "Брайтон"
-
В офисе клуба Ла Лиги произошел пожар
-
Степашин рассказал, почему Кокорин не перешел в "Динамо"
-
Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Дуйсбург" в Кубке Германии
-
"Рома" может отказаться от трансфера Смоллинга
-
Турецкий "Фатих Карагюмрюк" подписал экс-хавбека сборной Аргентины
-
Стали известны подробности травмы Роббена
-
"Зенит" установил новый клубный рекорд
-
Чемпионат России, 7-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
-
"Ростов" и "Локомотив" не выявили победителя
-
"Вулверхэмптон" стартовал с победы в Премьер-лиге
-
ПСЖ выступил с заявлением по поводу Неймара, который ударил соперника
-
"Пропал мальчик Роман". Судья Федотов ищет Широкова, который избил арбитра
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча РПЛ с ЦСКА
-
Лионель Месси - самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes
-
"Торино" близок к трансферу хавбека "Арсенала"
-
Дзюба обошел Кержакова по двум показателям
-
"Зенит" обыграл "Арсенал" и вышел на 1-е место в РПЛ
-
Бывший игрок "Реала" признался в распространении детской порнографии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18