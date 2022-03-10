"Челси" столкнётся с серьёзными ограничениями из-за санкций против Абрамовича

Стало известно, как на лондонский "Челси" повлияют санкции, введённые в отношении владельца клуба Романа Абрамовича.

"Синие" столкнутся с рядом серьёзных ограничений:

1) Клуб не сможет продавать билеты на матчи - игры будут посещать только владельцы абонементов;

2) Запрет на продажу атрибутики команды;

3) "Челси" запрещено продавать и покупать футболистов, а также продлевать с ними контракты.

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