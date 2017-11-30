"Челси" - "Суонси" - 1:0, "Борнмут" - "Бернли" - 1:2 (обзоры)

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"Челси" - "Суонси" - 1:0, "Борнмут" - "Бернли" - 1:2 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 14-го тура АПЛ, в которых лондонский "Челси" дома обыграл "Суонси", а "Бернли" одержал гостевую победу над "Борнмутом".

Также читайте отчет о матче "Челси" - "Суонси". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 14 32
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 14 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 14 21
9 Лестер Сити 14 17
10 Брайтон & Хоув Альбион 14 17
11 Саутгемптон 13 16
12 Ньюкасл Юнайтед 14 15
13 Хаддерсфилд Таун 13 15
14 Борнмут 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Вест Бромвич Альбион 14 12
17 Эвертон 13 12
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 14 9
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