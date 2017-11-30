"Челси" - "Суонси" - 1:0, "Борнмут" - "Бернли" - 1:2 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 14-го тура АПЛ, в которых лондонский "Челси" дома обыграл "Суонси", а "Бернли" одержал гостевую победу над "Борнмутом".

Также читайте отчет о матче "Челси" - "Суонси". | soccernews.ru