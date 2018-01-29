"Челси" сыграет с "Халлом" и другие пары 1/8 финала Кубка Англии

Сегодня состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии, по итогам которой образовались следующие пары:

"Уиган" – "Манчестер Сити"

"Брайтон" – "Ковентри"

"Челси" – "Халл"

"Вест Бромвич" – "Саутгемптон"

"Лестер" – "Шеффилд Юнайтед"

"Хаддерсфилд"/"Бирмингем" – "Манчестер Юнайтед"

"Шеффилд Уэнсдей" – "Ноттс Каунти"/"Суонси"

"Миллуолл"/"Рочдейл" – "Ньюпорт"/"Тоттенхэм"

Отметим, что матчи этой стадии пройдут с 16 по 19 февраля.

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