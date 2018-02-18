"Челси" сыграет с "Лестером" и другие пары 1/4 финала Кубка Англии

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"Челси" сыграет с "Лестером" и другие пары 1/4 финала Кубка Англии

Стали известны результаты жеребьёвки четвертьфинальной стадии Кубка Англии.

"Шеффилд Уэнсдей" / "Суонси" - "Рочдейл" / "Тоттенхэм"
 
"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон"
 
"Лестер Сити" - "Челси"
 
"Уиган" / "Манчестер Сити" - "Саутгемптон"

Стоит отметить, что матчи 1/4 финала Кубка Англии состоятся в период с 16 по 19 марта.

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"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

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