"Челси" теряет Аспиликуэту из-за коронавируса за два дня до матча с "Реалом"

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"Челси" теряет Аспиликуэту из-за коронавируса за два дня до матча с "Реалом"

Фото: твиттер Аспиликуэты\Автор неизвестен

"Челси" рискует остаться без своего капитана, испанского защитника Сезара Аспиликуэты, на ответный матч с мадридским "Реалом" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов

Дело в том, что перед вчерашним матче против "Саутгемптона" испанец сдал положительный тест на коронавирус.

Без него лондонский клуб разгромил "святых" со счетом 6:0 на выезде.

Напомним, что в домашнем матче с королевским клубом, "синие" проиграли со счетом 1:3 из-за хет-трика нападающего "Реала" Карим Бензема.

Ответная встреча пройдет на "Сантьяго Бернабеу", 12 апреля, во вторник. Начало игры запланировано на 22:00.

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