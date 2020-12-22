"Челси" теряет Чилуэлла

Левый защитник лондонского "Челси" Бен Чилуэлл выбыл из строя из-за травмы.

В начале вчерашнего дерби против "Вест Хэма" у 24-летнего футболиста возникли проблемы с голеностопом.

В ближайшее время английский фулбек пройдёт медобследование, которое определит степень серьёзности повреждения и сроки его восстановления.

По словам главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, участие игрока в поединке с "Арсеналом" (26 декабря) маловероятно.

В текущем сезоне Чилуэлл сыграл за "Челси" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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