"Челси" теряет Хадсона-Одои

Фото: инстаграм Хадсона-Одои/Автор неизвестен

Нападающий лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои выбыл из строя из-за травмы, сообщает Goal.

По сведениям источника, футболист получил повреждение плеча, находясь в расположении сборной Англии. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне Хадсон-Одои провел за "Челси" 32 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2024 года.

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