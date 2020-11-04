"Челси" теряет Хаверца из-за коронавируса
Хавбек "Челси" Кай Хаверц не поможет клубу в игре Лиги Чемпионов против "Ренна".
Как сообщает твиттер клуба, у 21-летнего футболиста выявили коронавирус, из-за чего он был отправлен на карантин.
"Челси" приобрел Хаверца в сентябре этого года за 80 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 4 гола и 2 ассиста в 10 играх.
Матч между "Челси" и "Ренном" состоится сегодня в 23:00 (мск).
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|Команда
|М
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18