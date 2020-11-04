"Челси" теряет Хаверца из-за коронавируса

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"Челси" теряет Хаверца из-за коронавируса

Хавбек "Челси" Кай Хаверц не поможет клубу в игре Лиги Чемпионов против "Ренна".

Как сообщает твиттер клуба, у 21-летнего футболиста выявили коронавирус, из-за чего он был отправлен на карантин.

"Челси" приобрел Хаверца в сентябре этого года за 80 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 4 гола и 2 ассиста в 10 играх.

Матч между "Челси" и "Ренном" состоится сегодня в 23:00 (мск).

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