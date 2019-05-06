"Челси" теряет Канте

Хавбек "Челси" Н'Голо Канте получил повреждение в игре против "Уотфорда" (3:0).

Француз вынужден был покинуть поле уже на 10-й минуте матча. На поле его сменил Рубен Лофтус-Чик.

Отметим, что Канте рискует пропустить ответную полуфинальную игру Лиги Европы против "Айнтрахта" (первая игра 1:1).

В этом сезоне Канте провел 52 матча, в которых отметился пятью голами и четырьмя ассистами.

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