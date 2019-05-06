"Челси" теряет Канте

Теги челсин'голо кантетравмы

"Челси" теряет Канте

Хавбек "Челси" Н'Голо Канте получил повреждение в игре против "Уотфорда" (3:0).

Француз вынужден был покинуть поле уже на 10-й минуте матча. На поле его сменил Рубен Лофтус-Чик.

Отметим, что Канте рискует пропустить ответную полуфинальную игру Лиги Европы против "Айнтрахта" (первая игра 1:1).

В этом сезоне Канте провел 52 матча, в которых отметился пятью голами и четырьмя ассистами.

Читайте также: "Реал" определился с резервным вариантом на случай срыва трансфера Погба. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 мая

Главные новости дня: 5 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов