"Челси" теряет Канте. Финал Лиги Чемпионов через 10 дней

Фото: инстаграм Н’Голо Канте/Автор неизвестен

Французский полузащитник лондонского "Челси" Н’Голо Канте выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 37-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (2:1) и был заменен в первом тайме. В ближайшее время француз пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

Стоит отметить, что 29 мая "Челси" сыграет с "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов.

В нынешнем сезоне 30-летний Канте провел за "Челси" 46 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

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