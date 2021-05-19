"Челси" теряет Канте. Финал Лиги Чемпионов через 10 дней

Теги челсиманчестер ситин'голо кантетравмы

"Челси" теряет Канте. Финал Лиги Чемпионов через 10 дней

Фото: инстаграм Н’Голо Канте/Автор неизвестен

Французский полузащитник лондонского "Челси" Н’Голо Канте выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 37-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (2:1) и был заменен в первом тайме. В ближайшее время француз пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

Стоит отметить, что 29 мая "Челси" сыграет с "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов.

В нынешнем сезоне 30-летний Канте провел за "Челси" 46 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Челси" хочет купить игрока "Вольфсбурга". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алексей Миранчук отреагировал на информацию о возможном переходе в "Зенит"

Алексей Миранчук отреагировал на информацию о возможном переходе в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов