"Челси" теряет Канте в преддверии финала Лиги Европы

Хавбек лондонского "Челси" Нголо Канте травмировался на тренировке, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, француз получил повреждение колена, из-за которого он, скорее всего, не поможет команде в финале Лиги Европы.

Точные сроки восстановления футболиста "синие" объявят в ближайшее время.

В текущем сезоне Канте сыграл за "Челси" 52 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

В финале ЛЕ "пенсионеры" сыграют с "Арсеналом". Игра состоится в среду, 29 мая, в Баку.

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