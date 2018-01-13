"Челси" теряет Кэйхилла

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"Челси" теряет Кэйхилла

Защитник "Челси" Гари Кэйхилл травмировался в игре с "Лестером".

Игрок получил травму после столкновения с форвардом соперника Джейми Варди. Кэйхилл покидал поле держась за заднюю поверхность бедра.

На 33-й минуте его сменил Андреас Кристенсен.

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