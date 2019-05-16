"Челси" теряет Лофтус-Чика

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик получил травму в товарищеском матче против "Нью-Ингленд Революшн", который завершился победой англичан со счётом 3:0.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста пока неизвестны, но ESPN предполагает, что сезон для него завершён.

23-летний англичанин покидал стадион на костылях со специальным фиксатором на левой ноге.

Напомним, что "синим" осталось провести всего один поединок - финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку.

В текущем сезоне Лофтус-Чик сыграл за "Челси" 40 матчей, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

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