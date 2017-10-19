"Челси" теряет Луиза и Бакайоко

Два игрока "Челси" - защитник Давид Луиз и хавбек Тьемуэ Бакайоко - получили повреждения в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ромы".

Как сообщает официальный сайт "синих", у 30-летнего бразильца проблемы с икроножной мышцей, а у 23-летнего француза - травма паха.

Сроки восстановления Луиза и Бакайоко станут известны после прохождения футболистами медицинского обследования.

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